07 апреля, 20:45

Шоу-бизнес

Комик Шац заявил, что доволен жизнью в эмиграции

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Михаил Шац признан иноагентом в РФ)

Комик Михаил Шац (признан в РФ иноагентом), переехавший в Израиль, заявил, что не испытывает разочарования от жизни за границей. Об этом пишет News.ru со ссылкой на пост артиста в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, со временем многое наладилось, а главное, изменилось собственное восприятие происходящего. Он отметил, что с каждым годом ему становится проще и речь идет скорее об отношении к жизни, чем о внешних обстоятельствах.

Шац также обратил внимание, что Израиль занимает 8-е место в мировом рейтинге счастья, добавив, что для него это неудивительно. В числе причин он назвал простые вещи – климат, море, близких людей и повседневный комфорт.

Ранее артист заявил, что многие эмигранты, сомневавшиеся в переезде, уже вернулись в Россию, подчеркнув, что относится к таким решениям с пониманием.

Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не брать на госслужбу граждан, которые покинули Россию после начала СВО и решили вернуться. По его мнению, такие люди также не должны работать в муниципальных органах власти и компаниях с госучастием.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

