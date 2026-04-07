Комик Шац заявил, что доволен жизнью в эмиграции

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Михаил Шац признан иноагентом в РФ)

Комик Михаил Шац (признан в РФ иноагентом), переехавший в Израиль, заявил, что не испытывает разочарования от жизни за границей. Об этом пишет News.ru со ссылкой на пост артиста в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, со временем многое наладилось, а главное, изменилось собственное восприятие происходящего. Он отметил, что с каждым годом ему становится проще и речь идет скорее об отношении к жизни, чем о внешних обстоятельствах.

Шац также обратил внимание, что Израиль занимает 8-е место в мировом рейтинге счастья, добавив, что для него это неудивительно. В числе причин он назвал простые вещи – климат, море, близких людей и повседневный комфорт.

Ранее артист заявил, что многие эмигранты, сомневавшиеся в переезде, уже вернулись в Россию, подчеркнув, что относится к таким решениям с пониманием.

Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не брать на госслужбу граждан, которые покинули Россию после начала СВО и решили вернуться. По его мнению, такие люди также не должны работать в муниципальных органах власти и компаниях с госучастием.