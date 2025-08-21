Володин призвал не брать на госслужбу вернувшихся в Россию релокантов

Фото: kremlin.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в канале в мессенджере MAX призвал не брать на госслужбу граждан, которые покинули Россию после начала СВО и решили вернуться, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По мнению Володина, такие люди также не должны работать в муниципальных органах власти и компаниях с госучастием. Человек, который предал свою страну и совершил подлый поступок, не может занимать должности в указанных сферах, считает он.

При этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявила, что нужно сделать все возможное для возвращения в страну людей, считающих себя соотечественниками по культуре, историческим корням, взглядам и системе ценностей.

Она напомнила, что в России есть госпрограмма добровольного переселения соотечественников. Также в стране появились механизмы возврата тех, кто до отъезда продал все свое имущество.