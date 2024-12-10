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10 декабря, 07:59

Общество

Москалькова призвала помочь желающим вернуться соотечественникам

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Необходимо сделать все возможное, чтобы вернуть в Россию людей, которые считают себя соотечественниками по культуре, историческим корням, взглядам и системе ценностей, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она напомнила, что в России существует госпрограмма добровольного переселения соотечественников. Помимо этого, в стране появились механизмы возврата тех, кто до отъезда продал в РФ все свое имущество.

Между тем комиссия Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России занимается подготовкой мер, которые могли бы дополнительно ограничить возможность заработка для уехавших из страны артистов и писателей. Об этом ранее рассказал глава комиссии Василий Пискарев. По его словам, речь идет о доходах от произведений "беглых" деятелей культуры, которые "продолжают поливать грязью Россию".

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все враги России из числа релокантов должны оставаться за рубежом. При этом, по его мнению, прочие покинувшие страну россияне могут вернуться на Родину.

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