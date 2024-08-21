"Коммерсант": на покинувших страну россиян распространят статьи КоАП

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На граждан РФ, уехавших из страны, могут распространить статьи КоАП. Такую инициативу поддержал кабмин, передает "Коммерсант".

Таким образом, власти будут вправе составлять административные протоколы на россиян, совершающих правонарушения за границей. Речь идет о статьях, связанных с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией ВС РФ.

Правила, которые действуют на сегодняшний день, позволяют только осуществлять уголовное преследование. Положения КоАП сейчас разрешают привлекать уехавшего гражданина лишь по статье об участии в деятельности нежелательной организации.

Все враги России из числа релокантов должны оставаться за рубежом, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом, по его мнению, прочие покинувшие страну россияне могут вернуться на Родину.

Об уехавших россиянах высказывался и глава Россотрудничества Евгений Примаков. Говоря о них, он отметил, что любой человек имеет право быть дураком или трусом.

