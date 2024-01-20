В РФ планируют ввести консульский учет россиян, живущих за границей

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Власти РФ утвердили двухлетний план по реализации в 2024–2025 годах концепции государственной миграционной политики. Согласно нему, в России введут обязательный консульский учет россиян, которые проживают за границей, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Планируется определить понятие "гражданин, постоянно проживающий за пределами РФ", а также конкретизировать правовой статус этой категории граждан.

Ответственность за выполнение плана возложена на МИД России. Срок его выполнения – 20 июня 2025 года.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что России не следует отвергать людей, покинувших страну после начала спецоперации на Украине по идейным соображениям, если они возвращаются с осознанием того, что совершили ошибку.

До этого Минтруд РФ выступил против заключения трудового договора с работающими из-за рубежа гражданами. В ведомстве пояснили, что права и обязанности в трудовых отношениях сотрудников и работодателей в полной мере могут быть обеспечены только в пределах страны.