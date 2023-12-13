Глава Россотрудничества высказался об уехавших россиянах

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Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что любой человек имеет право быть дураком или трусом. Так он высказался об уехавших россиянах, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он считает, что не все люди, покинувшие страну, – предатели. Примаков уверен, что есть те, с кем бессмысленно и вредно сотрудничать без его деятельного раскаяния.

"Но при этом, извините, любой человек имеет право быть дураком или трусом", – сказал он.

По мнению Примакова, на кого-то из релокантов могли надавить родственники, а кто-то не может обойтись без Apple Pay.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что уехавших за границу россиян, которые хотят вернуться, никто с распростертыми объятиями не ждет. Политик считает предателями тех, кто уехал из России. Он уверен, что таким образом они продемонстрировали предательство и по отношению к близким.