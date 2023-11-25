Володин заявил, что релокантов не ждут в России с распростертыми объятиями

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Уехавшие за границу россияне, желающие вернуться обратно в страну, должны понимать, что с распростертыми объятиями их здесь не ждут. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Многие вернувшиеся в Россию релоканты не нашли себе работу за рубежом. <...> А те, кто возвращаются из-за границы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет", – написал он.

По мнению политика, решившие покинуть Россию предали ее. Предательство, уверен Володин, они подобным образом продемонстрировали и по отношению к близким и родственникам.

Вместе с этим Володин напомнил о случаях, когда россияне, переехавшие в Израиль, получили там гражданство, а после обострения конфликта на Ближнем Востоке выехали из страны. По его мнению, это демонстрирует отказ защищать государство, гражданином которого ты являешься.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия открыта для всех, кроме врагов. Он пояснил, что вернуться в страну не смогут граждане, жертвовавшие средства на помощь украинской армии и ругавшие Россию.

