Никита Михалков отказался работать с релокантами

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков заявил, что не собирается работать с релокантами. Его слова передает РИА Новости.

"Я не хочу и не буду с ними работать. Кто хочет, тот пусть работает", – отметил он.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России горячую линию и чат-боты для релокантов, которые хотели бы вернуться в страну. Парламентарий обратил внимание, что тема возвращения в Россию граждан, которые покинули ее с началом СВО, становится все более обсуждаемой в обществе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тему возвращения релокантов, заявил, что страна готова принять всех, кроме врагов. Россия, по его словам, не примет обратно только тех, кто после отъезда "разинул рот" и "стал ругать свою Родину".

Кроме того, Владимир Путин сказал, что судьба каждого возвращающегося в Россию релоканта зависит от его поведения до этого. С его слов, если человек вел себя по отношению к Родине аморально, то он будет это ощущать, вернувшись в страну.

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