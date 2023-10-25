Уехавшие из России после начала СВО релоканты возвращаются в страну – СМИ

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Россияне, уехавшие из страны после начала спецоперации на Украине, стали возвращаться на родину. Это связано с ухудшением качества жизни за границей и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Financial Times.

По информации издания, сейчас количество вернувшихся в Россию граждан составляет примерно 120 тысяч человек (15% от числа уехавших). Западные аналитики утверждают, что поток россиян будет только расти.

"Когда вы находитесь за пределами страны, у вас очень ограниченный круг общения. Вы думаете, что ситуация очень тяжелая, что все люди, которых вы знаете, покинули страну. Но когда возвращаешься, понимаешь, что это неправда. Жизнь продолжается, бизнес продолжает развиваться", – поделился 29-летний Никита Киктенко, который приехал в Россию после долгого проживания в Киргизии.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выразил мнение, что звезды и миллиардеры, ранее покинувшие РФ, скоро вернутся обратно. По его словам, в Европе и Израиле они никому не нужны. Парламентарий подчеркнул, что такие люди должны вызывать презрение. Также он их назвал скитальцами в поисках лучшей жизни.

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