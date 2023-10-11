В Госдуме предрекли скорое возвращение звезд и миллиардеров в Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Звезды и миллиардеры, ранее покинувшие РФ, скоро вернутся обратно, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Его слова приводит РИА Новости.

"Я предрекаю скорый возврат всех российских миллиардеров, звезд шоу-бизнеса обратно в Россию, как говорил ранее, с первого дня их бегства. В Европе, Израиле они уже никому не нужны, с них просто высасывают последние деньги и публичную активность", – высказался он.

Парламентарий подчеркнул, что такие люди должны вызывать презрение. Хамзаев назвал их "скитальцами по миру в поисках лучшей жизни".

Он привел в пример предпринимателя Михаила Фридмана, к которому, по мнению депутата, понимание, что в России лучше, пришло слишком поздно. Кроме того, на Украине возбудили новое дело в отношении бизнесмена, напомнил Хамзаев.

Он также добавил, что не стоит забывать и про обострение палестино-израильского конфликта, который только усиливает стресс у покинувших Россию миллиардеров.

Хамзаев рассказал, что спецслужбы будут проверять мотивы действий в каждом отдельном случае. Необходимо убедиться, что релоканты готовы раскаяться.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что россиянам-релокантам, которые решат вернуться в РФ после начала боевых действий в Израиле, ничего не угрожает. Отвечая на уточняющий вопрос, грозит ли что-то бывшему главе "Роснано" Анатолию Чубайсу, он подчеркнул, что говорит о гражданах РФ в целом.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что переехавшие из России и поддержавшие сторону Украины люди должны осознавать, что после возвращения в РФ им "обеспечен Магадан".

По его словам, России не нужны граждане, которые мигрируют из государства в государство и возвращаются назад только тогда, когда их выдворили из других стран. Он обратил внимание, что парламентарии должны приложить максимум усилий для того, чтобы таких релокантов в РФ не было.



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