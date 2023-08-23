Порядка 50% россиян вернулись в РФ после отъезда в Казахстан в 2022 году

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Почти половина россиян, уехавших в Алма-Ату в 2022 году, вернулись в РФ. Об этом сообщил генконсул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров.

"По нашим оценкам, из всех прибывших в 2022 году в Алма-Ату более 100 тысяч россиян, почти половина осознанно вернулась на родину. Часть переселилась в другие страны. Осело около 50–55 тысяч человек", – цитирует его ТАСС.

Самыми востребованными консульскими услугами в Алма-Ате остаются запросы на получение справок об отсутствии судимости и оформление паспортом для поездок за границу. По словам Боброва, большинство приехавших из РФ оказались бывшими гражданами Казахстана или их потомками.

По информации властей Казахстана, после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года в страну приехали около 400 тысяч россиян.

Ранее выяснилось, что больше половины жителей России хотели бы переехать в другой город. Порядка трети, или 31%, опрошенных заявили, что хотят переехать ближе к морю. В более крупные и развитые города стремятся 25% респондентов.

