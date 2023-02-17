Депутаты обсудили лишение выступающих против РФ релокантов доходов с их авторских прав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала о первом заседании рабочей группы нижней палаты парламента по вопросу лишения релокантов, выступающих против РФ, дохода с их авторских прав. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам депутата, на первой встрече присутствовали представители всех приглашенных ведомств, а именно Минкультуры, Минцифры, Минэкономразвития, Роскомнадзора и силовых структур. Работа ведется в закрытом режиме.

Как уточнила Ямпольская, вторая встреча может состоятся "в течение месяца". По ее итогам предполагается представить спикеру Госдумы наиболее эффективные инициативы в обозначенном направлении.

"Сейчас ситуация выглядит так: есть примеры того, когда люди получают в России авторские средства от исполнения произведений, – соответственно, человек зарабатывает в России и при этом из этих средств он финансирует Украину. Это совершенно очевидный нонсенс", – заявил зампредседателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов.

Парламентарий отметил, что в ходе заседания рабочей группы обсуждались не конкретные случаи, а общие изменения в законодательство. Вместе с тем Шолохов подчеркнул, что на данный момент речь идет преимущественно о сфере культуры.

Как рассказала юрист Мария Ярмуш, лишить человека права получать доходы за интеллектуальную собственность невозможно в соответствии с Конституцией РФ. Однако авторских начислений могут лишить в том случае, если против их получателя возбуждено уголовное дело.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что в Россию после отъезда вернулись уже более 60% граждан страны. В РФ они продолжают работы на тех же предприятиях, где и трудились до этого.



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