В ГД заявили об отсутствии юридической поддержки в вопросе конфискации имущества россиян

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Поддержать конфискацию имущества уехавших из России граждан как вид наказания нельзя на юридическом уровне. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

"Юридически не можем это поддержать, если это будет какая-то история глобальная, значит, тогда нужны глобальные поправки, будем их рассматривать", – цитирует его РИА Новости.

Несмотря на отсутствие подобной возможности, Крашенинников сообщил, что инициативу обсуждают, а поправки, скорее всего, находятся на стадии разработки.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин также информировал об идущих обсуждениях вопроса, связанного с конфискацией имущества россиян, покинувших страну и оскорбляющих ее из-за рубежа.

По словам Володина, важно учитывать, что речь в подобном случае идет "о негодяях, кто нарушил закон, тех, кто нанес вред". При этом каждую ситуацию он предложил рассматривать по-разному.



Володин предложил конфисковывать имущество уехавших за рубеж россиян

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