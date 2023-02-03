Юрист назвал законные основания для лишения квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кандидат юридических наук Андрей Некрасов объяснил, в каких ситуациях закон допускает лишение человека квартиры. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, любое лишение имущества производится в рамках судебного решения.

"Первый (случай. – Прим. ред.) – это если человек не справился со своей долговой нагрузкой. Банк может реализовать ипотечную квартиру, если человек не выплачивает деньги по кредиту", – заявил Некрасов.

Вместе с тем юрист уточнил, что понятие "исполнительский иммунитет" защищает собственника от потери единственного жилья.

Вторая ситуация, в связи с которой человек может лишиться жилья, обусловлена процедурой конфискации имущества, добытого преступным путем. К таковым относятся случаи коррупции.

Третий случай – систематическое нарушение прав соседей. Юридическая практика позволяет через органы местной власти и судебное решение добиться выставления квартиры человека на аукцион, после чего вырученные деньги можно потратить на жилье для человека в другом месте.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы в инициативном порядке работают над проектом о конфискации имущества некоторых россиян, покинувших страну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле такую меру не обсуждали.

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