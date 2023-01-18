В ГД готовят проект о конфискации имущества у уехавших россиян – СМИ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы в инициативном порядке работают над проектом о конфискации имущества некоторых россиян, покинувших страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При этом он уточнил, что комитетам палаты официальных поручений на этот счет не давалось. Кроме того, речь идет об уехавших россиянах, которые своими действиями наносят вред стране.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов выступил за то, чтобы зарплаты уехавших из страны россиян облагались НДФЛ. По его словам, если люди уезжают и работают удаленно, центр жизненных интересов у них все равно находится в России и заработную плату они получают из источников РФ. Он призвал сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан.

В свою очередь, юрист Елена Родионова отметила, что россияне, уехавшие из страны больше полугода назад, могут лишиться права на налоговые вычеты.

Ранее Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека высказался о россиянах, покинувших страну после объявления в России частичной мобилизации. По мнению президента, люди могли уехать, потому что Россия – просто не их страна.

Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!