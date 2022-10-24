Силуанов поддержал налогообложение уехавших из страны россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министр финансов РФ Антон Силуанов выступил за то, чтобы зарплаты уехавших из страны россиян облагались НДФЛ. Об этом сообщает РБК.

"Если люди уезжают и работают удаленно, центр жизненных интересов у них все равно находится в России, заработную плату получают из источников в нашей стране, поэтому по справедливости нужно сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан", – объяснил он.

Кроме того, еще летом министерство подготовило изменения, которые устанавливают, что перечисленные за границу денежные средства за удаленную работу являются доходом от российских источников. Это значит, что они должны облагаться налогом.

Пока россиянин остается налоговым резидентом, он должен оплачивать НДФЛ в размере 13%. Однако по истечении шести месяцев он теряет данный статус и перестает платить налог, поскольку его доход уже считается полученным от источника вне РФ.

В Минфине заявили о необходимости облагать налогом доход уехавших россиян и по прошествии полугода. Платить предлагается по ставке 30%.

Ранее стало известно, что россияне, уехавшие из страны больше полугода назад, могут лишиться права на налоговые вычеты.

Юрист Елена Родионова объяснила, что люди, которые пробыли в России суммарно меньше 183 дней на протяжении 12 месяцев, перестают быть ее налоговыми резидентами, поэтому и на налоговые вычеты претендовать не могут. Чтобы вернуть статус резидента, нужно снова прожить в стране не меньше полугода.

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