Путин призвал давать правовые оценки случаям выезда из РФ при мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин призвал рассматривать случаи отъезда россиян за границу при частичной мобилизации в правовом поле, избегая эмоциональных оценок.

"Предпочитал бы давать не эмоциональные, а юридические оценки. В каждом конкретном случае – правовую оценку действиям конкретного гражданина", – заявил президент России.

Глава государства отметил, что некоторые россияне уезжают из страха, кто-то пытается избежать мобилизации или руководствуется иными соображениями. Он призвал в каждом конкретном случае давать правовую оценку поступкам граждан и действовать в соответствии с юридическими основаниями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" информацию издания Forbes о том, что из России с момента объявления частичной мобилизации якобы уехали 700 тысяч граждан. При этом представитель Кремля заявил, что не располагает точной статистикой по количеству покинувших страну россиян.

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