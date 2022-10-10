В ГД призвали власти Крыма не пугать мужчин реестром "иностранного влияния"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Член думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела России Олег Матвейчев осудил инициативу Госсовета Крыма по внесению уехавших из страны в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием. Об этом сообщает издание "Подъём".

Кроме того, парламентарий раскритиковал идею о федеральном законопроекте об "ограничении прав лиц, сбежавших от мобилизации".

"Это противоречит тому, что сказал президент о том, что мы проводим мобилизацию частичную и что нам требуются люди с боевым опытом и определенные специальности. Такие заявления о том, что мы мужчинам запретим выезд и так далее, – пугают нашу молодежь", – заявил Матвейчев.

Депутат назвал недостаток патриотизма у молодых людей упущением старшего поколения.

"Это мы не воспитали их патриотами, мы не уделяли внимание все эти 30 лет патриотическому воспитанию, а сейчас хотим, чтобы все эти люди стали в один момент патриотами. Более того, свою вину, что мы не доработали, мы хотим повесить на них, что это они иноагенты, сволочи, предатели и прочее. Это неправильно", – подчеркнул представитель думской комиссии.

Ранее глава государственного совета Крыма Владимир Константинов предложил вносить уехавших из России в период частичной мобилизации в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием.

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