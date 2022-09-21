Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, заявил президент во время своего обращения к россиянам по поводу ситуации в Донбассе.

"Считаю необходимым поддержать предложение министерства обороны и Генерального штаба о проведении в РФ частичной мобилизации", – сказал Путин.

Он добавил, что мобилизационные мероприятия начнутся уже 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Кроме того, согласно опубликованному на сайте Кремля документу:

граждане, призванные на военную службу по мобилизации в ВС РФ, будут иметь статут военнослужащих, проходящих службу по контракту;

уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, будет соответствовать уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту;

контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим указом;

правительству необходимо осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации, а также принять все меры для удовлетворения потребностей ВС РФ. При этом отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации предоставят работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса;

в период мобилизации увольнение с военной службы возможно по возрасту, состоянию здоровья и приговору суда о лишении свободы.



Накануне Госдума одобрила введение в Уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт". Принятыми поправками предусматривается замена слов "в условиях вооруженного конфликта" или "военных действий" на "в период мобилизации" или "военного положения", "в военное время" либо "в условиях вооруженного конфликта или "ведения боевых действий".

Ранее стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонскойобластей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

