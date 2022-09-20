Референдум о вхождении ДНР в состав РФ состоится с 23 по 27 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Референдум о вхождении ДНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Донбасс возвращается домой! Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать законопроект. Даты референдума предлагаю с 23 по 27 сентября", – приводит ТАСС его слова.
Глава ДНР попросил Владимира Путина рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав РФ по итогам референдума как можно скорее. Он также выразил уверенность в результатах предстоящего голосования.
Уточняется, что голосование пройдет в смешанном формате, для желающих отдать голос очно будет выделен один день. Кроме того, у граждан ДНР, находящих за пределами республики, есть право на участие в референдуме.
"Основное время, которое мы заложили для референдума, – это голосование, которое будет проводиться вне избирательных участков, чтобы не создавать массового скопления людей. И один день уже непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке. Меры безопасности будут предоставлены", – пояснил он.
До этого Общественная палата Донецкой Народной Республики единогласно проголосовала за обращение к главе государства Денису Пушилину по вопросу проведения референдума о вхождении ДНР в состав России.
Также стало известно, что референдум о вхождении ЛНР в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября. Закон о проведении референдума по вопросу вхождения республики в состав РФ на правах субъекта подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Позднее появилась информация о желании Херсонской области провести референдум о включении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Власти обещали сделать все для обеспечения безопасности избирателей.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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