Власти Херсонской области приняли решение провести референдум по вхождению региона в РФ

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Сальдо. Соответствующее видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.

"Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав РФ", – сказал Сальдо.

Он выразил уверенность, что власти РФ примут итоги референдума и позволят региону войти в состав страны. По словам главы ВГА, такой шаг позволит обезопасить Херсонскую область и откроет для нее новые возможности для возвращения к мирной жизни.

Сальдо также отметил необходимость создания в области добровольческих батальонов для участия в спецоперации на Украине.

"Прочный мир, поддержание порядка и обеспечение стабильного будущего для наших детей возможны только вместе с Российской Федерацией", – подчеркнул он.

Ранее Общественная палата Донецкой Народной Республики единогласно проголосовала за обращение к главе государства Денису Пушилину по вопросу проведения референдума о вхождении ДНР в состав России.

До этого Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой провести аналогичный референдум о вхождении государства в состав РФ. В ОП ЛНР выразили уверенность в том, что это обезопасит территорию республики и поспособствует ее восстановлению.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

