Референдумы о вхождении республик Донбасса в состав РФ необходимы – Медведев

Фото: kremlin.ru
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе имеют огромное значение и их необходимо проводить. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его словам, важность референдумов заключается не только в системной защите жителей ЛНР и ДНР, но и в восстановлении справедливости.
"Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер", – заявил Медведев.
Он обратил внимание на то, что посягательство на территорию РФ является преступлением, которое позволяет стране использовать все силы для самозащиты.
Внесение изменений в конституцию РФ позволит закрепить их и исключить "поворот решений вспять", заявил Медведев.
Ранее Общественная палата Луганской Народной Республики потребовала провести референдум о вхождении государства в состав России. Заявление было направлено на имя главы ЛНР Леонида Пасечника.
В документе ОП ЛНР выражает уверенность, что жители республики поддержат соответствующую инициативу.
Позже стало известно, что ОП ДНР проголосовала за обращение к Пушилину по вхождению республики в состав РФ. Представители организации сообщили, что "вновь хотят стать частью России", а также уточнили, что "народ Донбасса этого заслужил".
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