Власти Херсонской области анонсировали заявление по референдуму о вхождении в состав РФ

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Во вторник, 20 сентября, власти Херсонской области намерены сделать заявление по вопросу референдума о вхождении в состав России, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

"Я думаю, что сегодня, 20 сентября, мы сделаем незамедлительно заявление по факту, которое на самом деле ждут все", – написал он в своем телеграм-канале.

Стремоусов отметил, что по данному вопросу к нему поступили обращения местных жителей.

Ранее Общественная палата Донецкой Народной Республики единогласно проголосовала за обращение к главе государства Денису Пушилину по вопросу проведения референдума о вхождении ДНР в состав России.

До этого Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой провести аналогичный референдум о вхождении государства в состав РФ. В ОП ЛНР выразили уверенность в том, что это обезопасит территорию республики и поспособствует ее восстановлению.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

