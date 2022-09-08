Аксенов назвал логичным вхождение в РФ территорий Украины без голосования

Фото: vk.com/aksenovrk
Вхождение в состав России освобожденных южных территорий Украины логично и без проведения голосования. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, такой вариант является вполне обоснованным в текущей ситуации. Он напомнил, что в Крыму прошел абсолютно легальный референдум, однако его мало кто признал.
"Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли. Это, конечно, будет решать высшее руководство", – приводит слова Аксенова РИА Новости.
Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что голосование на Донбассе и освобожденных территориях необходимо провести в День народного единства. Он также высказал уверенность в объединении Донецка, Луганска и других городов под целостной территорией "русского мира".
Жители Херсонской области согласны войти в состав РФ – глава администрации региона
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