Референдумы в ДНР и ЛНР состоятся – Турчак

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба СФ

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что референдумы на территории ДНР и ЛНР состоятся. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это территория Российской Федерации, это регионы РФ. И они также имеют право быть включенными в реализацию народной программы "Единой России", – сказал Турчак.

Ранее в ходе саммита "Крымская платформа" Олаф Шольц заявил, что Запад продолжит курс жестких санкций в отношении России, будет оказывать Киеву финансовую помощь, поставлять оружие, а также никогда не признает присоединения к РФ украинских территорий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

