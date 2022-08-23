США объявят об очередном пакете военной помощи Украине ко Дню ее независимости – СМИ

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Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине ко Дню ее независимости. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в американском руководстве.

"Ожидается, что о пакете помощи будет объявлено в среду (24 августа. – Прим. ред.), <...> в день, когда Украина празднует свой День независимости", – говорится в сообщении издания.

Отмечается, что объем помощи составит 3 миллиарда долларов. Он предполагает траты на экипировку украинских солдат, а также их обучение.

Ранее газета Politico предположила, что власти США публично не объявляют о передаче Киеву в рамках военной помощи некоторых видов вооружений. Речь идет в том числе о противорадиолокационных ракетах HARM, передачу которых Украине ранее признали в Пентагоне, и управляемых артиллерийских снарядах Excalibur.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

