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Лидеры США, Германии и Франции решают, какого политического курса должен придерживаться президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение выразил обозреватель Кристоф Шлиц в статье для немецкого издания Die Welt.

По мнению автора, у Запада нет единой стратегии по украинскому конфликту. Так, Вашингтон склоняется к дальнейшим поставкам вооружений. В свою очередь, Берлин и Париж намерены подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.

Как отметил Шлиц, такая неопределенность лишь усугубляет обстановку в западных странах.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что в настоящее время Совет безопасности ООН стал местом пропаганды западных стран, что делает его работу менее эффективной. По словам дипломата, состав СБ необходимо расширить, включив в него страны Азии, Африки и Латинской Америки.

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