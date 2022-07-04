РФ считает необходимым реформирование состава Совбеза ООН

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Состав Совбеза ООН (СБ ООН) необходимо расширить, включив в него страны Азии, Африки, Латинской Америки, заявил посол России в Китае Андрей Денисов.
"На этом фоне особенно остро стоит необходимость реформирования ООН. Моя страна выступает за расширение состава СБ ООН на основе широкого консенсуса. Для этого необходимо увеличить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы Совет безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным", – приводит РИА Новости его слова.
При этом включение в СБ Японии и Германии не даст возможность изменить внутренний баланс, РФ же выступает за вступление Индии и Бразилии в него.
По мнению Денисова, в настоящее время Совет безопасности стал местом пропаганды западных стран, что делает его работу менее эффективной.
Ранее Генассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совета безопасности организации.
Ими стали Эквадор, Япония, Мальта, Мозамбик и Швейцария, они будут участвовать в работе СБ в течение двух лет, отсчет которых пойдет от 1 января 2023 года.
В мае стало известно, что американский президент Джо Байден заявил о необходимости преобразования Совбеза ООН. Американский лидер подчеркнул, что готов поддержать стремление Японии стать постоянным членом СБ.
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