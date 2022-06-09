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Политика

09 июня, 21:30

Названы новые непостоянные члены Совета безопасности ООН

политика

Фото: ТАСС/Zuma

Генассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совета безопасности организации, передает РИА Новости.

"Получив требуемое большинство в две трети голосов, Эквадор, Япония, Мальта, Мозамбик и Швейцария избраны членами Совета безопасности", – заявил председатель.

Названные страны будут участвовать в работе СБ в течение двух лет, отсчет которых пойдет от 1 января 2023 года.

Согласно действующему регламенту, в состав Совета безопасности ООН входят 15 стран. В их числе – пять государств-членов, обладающих правом вето, – Россия, Китай, США, Франция и Великобритания.

В мае сообщалось, что американский президент Джо Байден заявил о необходимости преобразования Совбеза ООН. Американский лидер подчеркнул, что готов поддержать стремление Японии стать постоянным членом СБ.

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