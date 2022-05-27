Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию США об усилении санкций против КНДР

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Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на проект резолюции Соединенных Штатов об усилении санкций против КНДР.
Все остальные член СБ Организации Объединенных Наций – США, Великобритания, Франция, Индия, Бразилия, Ирландия, Мексика, Кения, Гана, Албания, Габон, Норвегия и ОАЭ – поддержали документ.
В резолюции указывалось, что Совбез осуждает запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты, осуществленный 24 марта, а также серию других недавних пусков. В связи с этим предлагалось ввести ограничения на продажу нефти, а также меры против группировок, подозреваемых в кибервымогательстве.
Поскольку из-за вето России и Китая документ не был принят, то Генассамблея ООН соберется для обсуждения ситуации вокруг КНДР в 10-дневный срок после нынешнего заседания Совбеза.
Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, при подготовке проекта резолюции по Северной Корее США проигнорировали рекомендации российской стороны.
"Сожалеем, что американские коллеги проигнорировали наши неоднократные разъяснения, которые давались в ходе консультаций по проекту, и недавние заседания Совета Безопасности о том, что мы не поддержим такого рода документ", – приводит слова дипломата РИА Новости.
Небензя подчеркнул, что расширение санкций против КНДР бесперспективно и опасно. Он напомнил, что принятый против Пхеньяна в 2016–2017 годах санкционный пакет ударил по жизни обычных северокорейцев.
Ранее постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь сообщал, что Китай не поддержит резолюцию Соединенных Штатов об ужесточении санкций против КНДР. В ходе заседания Совбеза всемирной организации 11 мая он заявил, что нацеленный на дальнейшее санкционное давление подход неверен для урегулирования ситуации на Корейском полуострове.
США намерены ужесточить санкции против КНДР
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