Китай провел испытания гиперзвуковой ядерной ракеты – СМИ

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Китайские военные в августе провели испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Авторы материала отмечают, что продемонстрированный Китаем передовой космический потенциал застиг врасплох разведку США. По информации источников, ракеты не достигла заданной цели, однако испытания продемонстрировали, что КНР обладает гораздо более высоким уровнем военно-технического развития, чем полагал Вашингтон.

"Мы понятия не имеем, как они это сделали", – сказал один из осведомленных источников.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби выразил озабоченность проведенными испытаниями, однако не стал предметно их комментировать.

"Мы ясно выразили нашу озабоченность по поводу военных возможностей, которые Китай продолжает развивать и которые только усиливают напряженность в регионе и за его пределами", – заявил он.

Ранее стало известно, что Северная Корея провела на одном из полигонов страны испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8".

Также КНДР осуществила пуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря. Данные действия осудили в Госдепартаменте Соединенных Штатов, назвав их нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН и угрозой для мирового сообщества.