Китай провел испытания гиперзвуковой ядерной ракеты – СМИ

08:57
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Китайские военные в августе провели испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Авторы материала отмечают, что продемонстрированный Китаем передовой космический потенциал застиг врасплох разведку США. По информации источников, ракеты не достигла заданной цели, однако испытания продемонстрировали, что КНР обладает гораздо более высоким уровнем военно-технического развития, чем полагал Вашингтон.
"Мы понятия не имеем, как они это сделали", – сказал один из осведомленных источников.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби выразил озабоченность проведенными испытаниями, однако не стал предметно их комментировать.
"Мы ясно выразили нашу озабоченность по поводу военных возможностей, которые Китай продолжает развивать и которые только усиливают напряженность в регионе и за его пределами", – заявил он.
Ранее стало известно, что Северная Корея провела на одном из полигонов страны испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8".
Также КНДР осуществила пуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря. Данные действия осудили в Госдепартаменте Соединенных Штатов, назвав их нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН и угрозой для мирового сообщества.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: