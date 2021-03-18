Британская газета заявила о планах Байдена бросить вызов России и Китаю

17:12
Фото: AP/Senior Airman Roslyn Ward/U.S. Air Force
США собираются протестировать новую гиперзвуковую ракету, которая в 20 раз быстрее скорости звука. Таким образом Штаты намерены бросить вызов России и Китаю, сообщает Daily Express.
Отмечается, что это оружие может меньше чем за 20 минут долететь до Москвы и за полчаса – до Пекина. Испытания пройдут в ближайшие 30 дней. AGM-183A уже доставили на авиабазу "Эдвардс" в Калифорнии и установили на бомбардировщике B-52H "Стратофортресс".
О создании ракеты в прошлом году сообщал тогда еще президент США Дональд Трамп. Предполагается, что речь шла именно о AGM-183A из программы ARRW, которое называют оружием быстрого реагирования воздушного базирования.
В России идет разработка новой гиперзвуковой управляемой авиационной ракеты под кодовым названием "Гремлин", начало ее испытаний запланировано на 2023 год.
Подробности относительно технических характеристик новой ракеты пока неизвестны, однако сообщается, что она будет обладать меньшими габаритами, чем принятая ранее на вооружение Х-47М2 "Кинжал".
По предварительным данным, "Гремлин" будет обладать дальностью поражения до 1,5 тысячи километров, развивая скорость, в шесть раз превышающую скорость звука. Будет ли иметь ракета вариант с ядерной боевой частью, пока неизвестно.
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