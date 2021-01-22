Новейший комплекс "Пенициллин" поступил на вооружение российской армии

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Первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки "Пенициллин" поступила на вооружение в российскую армию. Об этом рассказал генеральный директор концерна "Вега" Вячеслав Михеев в интервью РИА Новости.

По заявлению компании-разработчика, "Пенициллин" предназначен для разведки огневых позиций артиллерии, зенитных и тактических ракет противника. Комплекс способен выявлять акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов. На основании этих данных он фиксирует координаты местоположения орудий противника.

"В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию", – подтвердил Михеев.

Сообщается, что "Пенициллин" работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов. Время выявления цели – не более 5 секунд.

Помимо прочего, комплекс невозможно подавить радиоэлектронным способом. Система не выдает себя излучением радиолокационной станции.

Комплекс "Пенициллин" крепится на шасси КамАЗа. Разведывательный оптико-электронный модуль системы устанавливается на подъемной мачте.

Ранее первый истребитель Су-57 поступил на вооружение Воздушно-космических сил РФ. Истребитель пятого поколения предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

В июне прошлого года СМИ сообщили, что Россия провела эксперимент по применению "роя" истребителей. "Стая" самолетов выполняла экспериментальное задание под управлением Су-57.