Гиперзвуковую ракету "Кинжал" впервые испытали в Арктике

Фото: ТАСС/Kremlin Pool/Zuma

Истребитель МиГ-31К впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в российской Арктике по полигону Пембой, сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что испытания прошли в середине ноября.

"Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск", – сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил, что "Кинжал" испытали, уточнив, что "скорость ракеты достигла 10 Махов".

Впервые о новейшем комплексе "Кинжал" рассказал Владимир Путин в марте 2018 года. Ракета "Кинжала" превосходит скорость звука в десять раз и способна преодолеть все существующие системы ПРО и ПВО. В состав "Кинжала" входит истребитель МиГ-31К, который может нести только одну гиперзвуковую ракету.

В Южном военном округе с 1 декабря 2017 года заступила на опытно-боевое дежурство авиационная эскадрилья, оснащенная комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами. С того момента было выполнено более 350 полетов, 70 из которых осуществлялись с дозаправкой самолета в воздухе.

