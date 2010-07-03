Опубликовано видео применения ракетного комплекса "Кинжал"

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На Армейских международных играх впервые продемонстрировали гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", передает РИА Новости.

На полигоне Дубровичи прошло масштабное авиашоу, в котором приняли участие два истребителя МиГ-31К. Во время представления пара вооруженных "Кинжалом" самолетов прикрывали авиацию, которая била авиационными бомбами по батарее ЗРК условного противника. Всего на полигоне было установлено порядка 60 целей двенадцати типов.

Впервые о новейшем комплексе "Кинжал" рассказал Владимир Путин в марте 2018 года. Ракета "Кинжала" превосходит скорость звука в десять раз и способна преодолеть все существующие системы ПРО и ПВО. В состав "Кинжала" входит истребитель МиГ-31К, который может нести только одну гиперзвуковую ракету.

В Южном военном округе с 1 декабря 2017 года заступила на опытно-боевое дежурство авиационная эскадрилья, оснащенная комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами. С того момента было выполнено более 350 полетов, 70 из которых осуществлялись с дозаправкой самолета в воздухе.

