Опубликовано видео применения ракетного комплекса "Кинжал"

На Армейских международных играх впервые продемонстрировали гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", передает РИА Новости.
На полигоне Дубровичи прошло масштабное авиашоу, в котором приняли участие два истребителя МиГ-31К. Во время представления пара вооруженных "Кинжалом" самолетов прикрывали авиацию, которая била авиационными бомбами по батарее ЗРК условного противника. Всего на полигоне было установлено порядка 60 целей двенадцати типов.
Впервые о новейшем комплексе "Кинжал" рассказал Владимир Путин в марте 2018 года. Ракета "Кинжала" превосходит скорость звука в десять раз и способна преодолеть все существующие системы ПРО и ПВО. В состав "Кинжала" входит истребитель МиГ-31К, который может нести только одну гиперзвуковую ракету.
В Южном военном округе с 1 декабря 2017 года заступила на опытно-боевое дежурство авиационная эскадрилья, оснащенная комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами. С того момента было выполнено более 350 полетов, 70 из которых осуществлялись с дозаправкой самолета в воздухе.
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