Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 17:00

Спорт

Биатлонистка Зайцева назвала Алешкинский лесопарк своим любимым местом для тренировок

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Олимпийская чемпионка, биатлонистка Ольга Зайцева назвала Алешкинский лесопарк своим любимым местом для тренировок, сообщает "Вечерняя Москва".

"С детства часто занималась в лесу, поэтому обожаю Алешкинский лесопарк. Прекрасное место, особенно в утренние часы", – призналась она.

Спортсменка добавила, что любит бегать в парке "Царицыно" и на набережной возле парка 850-летия Москвы. По ее словам, оттуда открывается очень красивый вид на город.

Также Зайцева заявила, что в Москве активно развивают культуру массового спорта, а в городе созданы все условия для занятий физической культурой. Спортсменка призналась, что в молодости ей приходилось бегать по обычному асфальту, а теперь удобные дорожки есть почти во всех парках.

Биатлонистка отметила, что во дворах оборудованы площадки с тренажерами и воркаут-зоны. В разных районах города строят спортивные объекты: специальные кластеры и многофункциональные пространства, где можно заниматься спортом круглый год.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице продолжается обновление и создание новых спортплощадок в шаговой доступности от дома. В частности, в 2026 году в Академическом районе на Большой Черемушкинской улице появился спортзал под открытым небом.

Читайте также


спорт

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика