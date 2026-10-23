Биатлонистка Зайцева назвала Алешкинский лесопарк своим любимым местом для тренировок

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Олимпийская чемпионка, биатлонистка Ольга Зайцева назвала Алешкинский лесопарк своим любимым местом для тренировок, сообщает "Вечерняя Москва".

"С детства часто занималась в лесу, поэтому обожаю Алешкинский лесопарк. Прекрасное место, особенно в утренние часы", – призналась она.

Спортсменка добавила, что любит бегать в парке "Царицыно" и на набережной возле парка 850-летия Москвы. По ее словам, оттуда открывается очень красивый вид на город.

Также Зайцева заявила, что в Москве активно развивают культуру массового спорта, а в городе созданы все условия для занятий физической культурой. Спортсменка призналась, что в молодости ей приходилось бегать по обычному асфальту, а теперь удобные дорожки есть почти во всех парках.

Биатлонистка отметила, что во дворах оборудованы площадки с тренажерами и воркаут-зоны. В разных районах города строят спортивные объекты: специальные кластеры и многофункциональные пространства, где можно заниматься спортом круглый год.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице продолжается обновление и создание новых спортплощадок в шаговой доступности от дома. В частности, в 2026 году в Академическом районе на Большой Черемушкинской улице появился спортзал под открытым небом.