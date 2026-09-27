Чемпион мира Альфонс Симбу оценил организацию Московского марафона

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Действующий чемпион мира в марафоне Альфонс Симбу высоко оценил организацию Московского марафона и заявил, что ждет старта на дистанции 42,2 километра. Об этом спортсмен рассказал перед забегом, чьи слова передает Агентство "Москва".

"Все отлично организовано. Организаторы проделали большую работу при подготовке к марафону, и мне очень нравится все увиденное сегодня. Я уже в предвкушении марафона, и мне не терпится наконец-то начать забег", – сказал Симбу.

Накануне спортсмен провел тренировку для российских участников соревнований. Симбу отметил их хорошую подготовку и боевой настрой, а также заявил, что российские спортсмены показывают высокие результаты.

Московский марафон проходит 26 и 27 сентября. Ранее в Дептрансе сообщили, что 27 сентября в центре Москвы временно ограничат движение из-за Московского марафона – проезд закроют с 08:00 до 17:30 на множестве улиц, набережных, бульваров, мостов, переулков, проездов, площадей и в тоннелях.

Ограничения затронут включая Косыгина, Садовое и Тверское кольца, Балчуг, Большую Ордынку, Крымский Вал, Бережковскую и другие набережные, а также Маяковский и Октябрьский тоннели.