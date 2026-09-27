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27 сентября, 06:39

Политика

Американские телеканалы могут возобновить освещение мероприятий Трампа

Фото: whitehouse.gov

Четыре ведущих американских телеканала – ABC, CBS, Fox News и NBC – возобновят освещение мероприятий с участием президента США Дональда Трампа с воскресенья, 27 сентября. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, телеканалы вернутся к своим обязанностям в пресс-пуле. Когда очередь дойдет до CNN, четыре телеканала будут решать, станут ли они подменять коллег в этот день или место CNN останется незанятым. В таком случае деятельность Трампа не получит должного освещения, отмечают авторы статьи.

В середине сентября Трамп объявил о немедленном лишении допуска в Белый дом журналистов телеканалов CNN, MSNBC и газеты Politico. Причиной стало постоянное распространение этими изданиями "лживых новостей". Глава Белого дома также пригрозил, что за этими тремя изданиями последуют другие СМИ.

В ответ на это журналисты Белого дома и ряд телевещателей обвинили администрацию США в нарушении первой поправки к Конституции США о свободе слова. Упомянутые издания отказались освещать мероприятия с участием Трампа, к бойкоту присоединились другие СМИ.

Позже федеральный судья в США постановил, что Трамп должен восстановить доступ в Белый дом для журналистов. Судья счел, что запрет американского лидера противоречит конституции.

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