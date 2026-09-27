Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов

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Минпросвещения России готовит обновление стандарта и федеральной программы дошкольного образования. Акцент в новой редакции сделают на знакомстве детей с родной культурой, литературой и нравственными ориентирами, а не на заучивании букв и цифр, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Мы готовим обновление Стандарта и Федеральной программы дошкольного образования для укрепления связи с семьей при выполнении воспитательных задач. Это главное условие защиты будущего наших детей", – цитирует министра РИА Новости.

Кравцов подчеркнул, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе. По его словам, именно этот подход ляжет в основу грядущих изменений во ФГОС дошкольного образования.

Минпросвещения утвердило список мероприятий, рекомендованных для внесения в календарный план воспитательной работы детских садов, школ и колледжей на текущий учебный год.

В перечень вошли акции и события, приуроченные ко Дню Победы, Дню народного единства, Дню наставника, Дню защиты животных, Дню российской науки и другим памятным датам.

Ведомство также прорабатывает вопрос закрепления в законе порядка проведения экспертизы игр и игрушек для детских садов.