Неизвестный мужчина бросил яйца в Мадьяра во время его выступления

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Неизвестный мужчина попытался забросать яйцами премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра во время его выступления в городе Сольнок. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале политика.

Инцидент произошел на центральной площади города, где была установлена сцена. Когда Мадьяр начал говорить, неизвестный из толпы кинул в него яйцо. В этот момент охранники с большими зонтами прикрыли премьера, а нападавший был оттеснен и задержан полицией.

По информации издания Index, позже задержанный заявил, что "жалеет, что не попал Мадьяру в голову". Личность мужчины не раскрывается.

Мадьяр предположил, что нападавший является сторонником оппозиционной партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз". Обращаясь к собравшимся, он попросил их соблюдать порядок, пошутив, что яйца на сегодняшний день дорогие.

Ранее Генпрокуратура Венгрии подала ходатайство о приостановлении действия иммунитета Мадьяра из-за подозрения в краже. В июне 2024 года в одном из клубов Будапешта будущий премьер вступил в словесную перепалку с посетителем, который снимал его на телефон. Мадьяр отобрал у него гаджет, а позже выбросил его в Дунай.

Сам премьер заявил, что не будет возражать против лишения его депутатской неприкосновенности. Мадьяр считает дело против него сфабрикованным, он пообещал подать жалобу на полицию за то, что та отправила отряд водолазов искать утонувший телефон в Дунае, "рискуя их жизнями".