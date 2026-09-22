Мадьяр на примере деревенских футболистов объяснил отказ от "Карпатской восьмерки"

Фото: ТАСС/AP Photo/Robert Hegedus

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил главе МИД Украины Андрею Сибиге, почему Будапешт не присоединился к объединению "Карпатская восьмерка". Свой комментарий он оставил под постом Сибиги в соцсети Х.

"Карпатская восьмерка" – это региональное объединение, которое было создано по инициативе Украины в сентябре этого года. Помимо нее, в него вошли Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия (при ее отказе. – Прим. ред.).

21 сентября Мадьяр сказал, что Венгрия не вступила в "Карпатскую восьмерку", хотя была туда приглашена. В ответ украинский министр иностранных дел в соцсети Х заявил, что удивлен "излишне оскорбительным заявлением" Мадьяра в адрес Украины.

Комментируя публикацию Сибиги, Мадьяр сравнил ситуацию с футбольной командой из соседней деревни.

"Просто приведу пример: привет, мы сформировали футбольную команду в соседней деревне. Мы друг друга не знаем, но ты в ней, и ты должен принести мяч", – написал он и добавил, что присоединение суверенного государства к международному объединению без консультаций или согласия "совершенно неприемлемо".

Ранее украинская компания "Нафтогаз" и венгерский энергетический концерн MOL подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии. Позднее Мадьяр уточнил, что венгерское правительство не разрешит строительство хранилищ. Кроме того, подписанный меморандум реализован не будет.