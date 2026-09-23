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23 сентября, 09:38

Экономика

Все российские регионы сформировали нормативные запасы топлива к отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Все российские регионы сформировали нормативные запасы топлива к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

По словам министра, речь идет в том числе о запасах угля и мазута.

Ранее Сергей Собянин сообщил о полной готовности столицы к новому отопительному сезону. Городские службы провели профилактические осмотры и отремонтировали инженерные системы и оборудование.

По региональной программе капремонта внутридомовые системы центрального отопления обновили более чем в 820 домах. С мая по август к отопительному периоду подготовили около 74 тысяч зданий и провели гидравлические испытания на 19,5 тысячи километров тепловых сетей.

Кроме того, в Москве сформировали аварийные бригады и подготовили 54 стационарных пункта для утилизации снега.

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