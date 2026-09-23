Собянин: Москва готова к новому отопительному сезону

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Москве все готово к новому отопительному сезону: городские службы провели профилактические осмотры, а также ремонт инженерных систем и оборудования. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, существующие мощности позволяют стабильно снабжать энергоресурсами потребителей, перспективные городские программы и инфраструктурные проекты. По региональной программе капитального ремонта жилого фонда были обновлены внутридомовые системы центрального отопления более чем в 820 домах.

"В мае – августе к отопительному периоду подготовили порядка 74 тысяч зданий. Гидравлические испытания прошли на 19,5 тысячи километрах тепловых сетей", – уточнил Собянин.



Кроме того, уже сформированы аварийные бригады для работы в зимний период, которые оснащены необходимым оборудованием и инженерной техникой. Для утилизации снега подготовлены 54 стационарных пункта.

Ранее подготовка инфраструктуры к зиме началась и на МЖД. Работы ведутся на вокзалах, транспортно-пересадочных узлах МЦК и МЦД. В рамках подготовки специалисты проверят работу систем водо- и теплоснабжения, а также внутренних систем отопления, кондиционирования и вентиляции.

