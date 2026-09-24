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24 сентября, 09:12

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NYP: бандиты ворвались на вечеринку и убили 11 человек в ЮАР

Бандиты ворвались на вечеринку и убили 11 человек в ЮАР

Фото: depositphotos/Stringer_Image

Трое вооруженных мужчин ворвались на вечеринку в провинции Квазулу-Натал в ЮАР и открыли огонь по гостям. Жертвами нападения стали 11 из 14 присутствовавших, включая беременную женщину, пишет New York Post.

Инцидент произошел поздно вечером 22 сентября в поселке Квамахута. Хозяин дома пригласил знакомых на барбекю. Когда все собрались, в помещение ворвались трое преступников и начали беспорядочно стрелять по людям.

Полиция пока не установила личности подозреваемых, мотивы преступления также неизвестны. По данным местных СМИ, часть гостей могла быть связана с наркоторговлей. Кроме того, за несколько дней до трагедии некий человек, недавно освободившийся из тюрьмы, потребовал прекратить торговлю наркотиками в районе, заявив, что это его территория. Хозяин дома собрал друзей, чтобы обсудить эти угрозы.

Ранее в Бразилии неизвестные застрелили 21-летнюю блогера Ивлин Лиму Дантас. Двое мужчин ворвались в дом девушки, вывели Дантас на улицу и открыли по ней огонь. Отец блогера в доме не пострадал, полицию вызвали соседи. После убийства злоумышленники оставили на заборе аббревиатуру преступной группировки Terceiro Comando Puro, одной из крупнейших в Бразилии.

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