Прокуратура запросила 19 лет колонии для экс-совладельца "Азбуки вкуса" Якубовского

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Прокуратура попросила суд приговорить бывшего совладельца "Азбуки вкуса" и сети "Кофе Хауз" Кирилла Якубовского к 19 годам лишения свободы по делу о хищении более 14 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Для бывшего главы компании Petropavlovsk, владельца ПАО "М2М прайвет банк" и АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" Павла Масловского обвинение запросило 22 года колонии с учетом предыдущего приговора Басманного суда. Еще нескольким фигурантам дела прокурор предложил назначить от 17 до 19 лет лишения свободы.

По версии следствия, преступная схема действовала через подконтрольные организации, которым выдавали невозвратные кредиты. Ущерб, как считает следствие, превысил 14 миллиардов рублей. Масловский, согласно материалам дела, создал преступное сообщество не позднее 21 ноября 2011 года. В него, помимо Якубовского, вошли член советов директоров банков Андрей Вдовин, гендиректор ООО "ФТК" Борис Мираков и другие лица.

Фигурантам предъявлены обвинения по части 3 статьи 210 УК РФ "Организация преступного сообщества и участие в нем" и по части 4 статьи 160 УК РФ "Растрата". Вдовин и Мираков скрылись от следствия и находятся в розыске. Расследование в отношении них и других неустановленных участников продолжается.

В апреле 2023 года Якубовского задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мещанский суд Москвы отправил его под стражу до 15 июня. Позднее меру пресечения изменили на домашний арест, однако в феврале 2024 года Якубовского вновь заключили под стражу.

Первое дело было связано с хищением более 126 миллионов долларов у зарубежных компаний в 2011–2013 годах. Правоохранители установили, что под руководством Якубовского Масловский, экс-гендиректор компании "Ппфин холдинг" Светлана Безрукова и Вдовин похитили у 8 иностранных фирм более 126 миллионов долларов.

9 апреля 2025 года суд приговорил Якубовского к 8 годам колонии, а Масловского и Безрукову – к 13,5 и 5 годам соответственно.

15 апреля 2025 года Якубовского, Масловского и Безрукову арестовали уже по новому делу – о создании организованного преступного сообщества и участии в нем.

В мае 2026 года стало известно, что некоторые предполагаемые соучастники по этому делу до сих пор находятся на свободе. Их местонахождение не установлено, поэтому расследование в отношении них и других неустановленных лиц еще не завершено.