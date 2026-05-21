Соучастники по делу экс-владельца "Азбуки вкуса" остаются на свободе

Соучастники по делу экс-совладельца сети кофеен "Кофе хауз" и магазинов "Азбука вкуса" Кирилла Якубовского об участии в организованном преступном сообществе и растрате более 14 миллиардов рублей до сих пор находятся на свободе. Это следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В материалах дела указано, что местонахождение этих фигурантов пока не удалось установить. В связи с этим расследование еще не завершено.

Впервые Якубовского арестовали в апреле 2023 года, а спустя два месяца отпустили под домашний арест. В феврале суд вновь ужесточил ему меру пресечения, отправив в СИЗО.

В мае 2024-го дело о крупном хищении в отношении Якубовского было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Как установили правоохранители, под его руководством бывший глава компании Petropavlovsk Павел Масловский, экс-гендиректор компании "Ппфин холдинг" Светлана Безрукова и банкир Андрей Вдовин похитили у 8 иностранных фирм свыше 126 миллионов долларов.

9 апреля московский суд приговорил Якубовского к 8 годам колонии. Масловский и Безрукова были осуждены на 13,5 и 5 лет колонии соответственно.

15 апреля суд в Москве арестовал Якубовского по новому делу. Ему также отказали в избрании более мягкой меры пресечения. Кроме того, были санкционированы аресты Масловского и Безруковой. Все они обвиняются в формировании организованного преступного сообщества (ОПС) и участии в нем. При этом следствие считает именно Якубовского создателем ОПС.

