Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 08:47

Происшествия

Соучастники по делу экс-владельца "Азбуки вкуса" остаются на свободе

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Соучастники по делу экс-совладельца сети кофеен "Кофе хауз" и магазинов "Азбука вкуса" Кирилла Якубовского об участии в организованном преступном сообществе и растрате более 14 миллиардов рублей до сих пор находятся на свободе. Это следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В материалах дела указано, что местонахождение этих фигурантов пока не удалось установить. В связи с этим расследование еще не завершено.

Впервые Якубовского арестовали в апреле 2023 года, а спустя два месяца отпустили под домашний арест. В феврале суд вновь ужесточил ему меру пресечения, отправив в СИЗО.

В мае 2024-го дело о крупном хищении в отношении Якубовского было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Как установили правоохранители, под его руководством бывший глава компании Petropavlovsk Павел Масловский, экс-гендиректор компании "Ппфин холдинг" Светлана Безрукова и банкир Андрей Вдовин похитили у 8 иностранных фирм свыше 126 миллионов долларов.

9 апреля московский суд приговорил Якубовского к 8 годам колонии. Масловский и Безрукова были осуждены на 13,5 и 5 лет колонии соответственно.

15 апреля суд в Москве арестовал Якубовского по новому делу. Ему также отказали в избрании более мягкой меры пресечения. Кроме того, были санкционированы аресты Масловского и Безруковой. Все они обвиняются в формировании организованного преступного сообщества (ОПС) и участии в нем. При этом следствие считает именно Якубовского создателем ОПС.

Читайте также


происшествия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика