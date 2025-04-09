Суд в Москве приговорил к 8 годам колонии экс-совладельца "Азбуки вкуса" Якубовского

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве приговорил бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского к 8 годам колонии. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Фигуранты дела экс-директор Petropavlovsk Павел Масловский и экс-гендиректор "Ппфин холдинг" Светлана Безрукова осуждены на 13,5 и 5 лет колонии соответственно. Все они признаны виновными в мошенничестве, совершенном в 2011–2013 годах организованной группой в особо крупном размере, и будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Материалы были выделены из большого дела о махинациях со средствами инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited. Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга.

Якубовского арестовали в апреле 2023 года, спустя два месяца отпустили под домашний арест. В феврале суд вновь ужесточил ему меру пресечения, заключив под стражу.

В мае 2024-го уголовное дело о крупном хищении в отношении Якубовского было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Как установили правоохранители, под его руководством Масловский, Безрукова и банкир Андрей Вдовин похитили у восьми зарубежных компаний более 126 миллионов рублей.