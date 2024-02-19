Экс-совладельца сетей "Кофе хауз" и "Азбука вкуса" арестовали по делу о мошенничестве

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Бывшего совладельца сетей "Кофе хауз" и "Азбука вкуса" Кирилла Якубовского арестовали в Москве в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы Якубовскому Кириллу Вячеславовичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу сроком до 15 марта", – говорится в публикации.

Ранее Басманный суд Москвы отправил в СИЗО крымского бизнесмена Дениса Азарова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями и особо крупном мошенничестве. Он будет находиться под стражей до 8 апреля.

Азаров был генеральным директором двух ростовских угольных предприятий "Шахтоуправление "Обуховская" и "Донской антрацит", которые в конце января Владимир Путин разрешил продать.



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