Дениса Азарова арестовали в Москве за злоупотребление полномочиями и мошенничество

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Басманный суд Москвы в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и особо крупном мошенничестве отправил в СИЗО крымского бизнесмена Дениса Азарова, сообщает ТАСС.

Бизнесмену официально предъявили обвинение и заключили под стражу на два месяца, то есть до 8 апреля.

Азаров был генеральным директором двух ростовских угольных предприятий "Шахтоуправление "Обуховская" и "Донской антрацит", которые в конце января Владимир Путин разрешил продать.

Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями "Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства" и "Мошенничество в особо крупном размере".

Ранее Центральный районный суд Красноярска заочно арестовал бизнесмена и экс-депутата краевого парламента Романа Гольдмана, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Решение было принято по ходатайству следователей. В настоящее время Гольдман объявлен в международный розыск.