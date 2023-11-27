Еще 12 заявлений в полицию подали на блогера Шабутдинова

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Еще 12 человек, которые пострадали от действий блогера Аяза Шабутдинова, написали на него заявления в полицию. Об этом сообщил председатель "Общероссийского движения предпринимателей" Андрей Ковалев, передает РИА Новости.

"Двенадцать новых человек, которых не было в списках МВД, подали заявления на Шабутдинова. Все они приняты ведомством для рассмотрения", – заключил Ковалев.

Он уточнил, что в выходные, 25–26 ноября, была организована встреча пострадавших от незаконной деятельности Аяза Шабутдинова и других блогеров.

Ранее Московский городской суд оставил без изменений решение Таганского районного суда столицы об аресте до 16 декабря 2023 года блогера Шабутдинова. На заседании суда рассматривалась апелляционная жалоба стороны защиты, которая требовала выпустить из СИЗО Шабутдинова, указывая на отсутствие состава преступления в действиях обвиняемого.

Шабутдинова задержали в начале ноября после его приезда из Вены в Москву. Его обвинили в создании ложного впечатления у граждан об образовательных курсах по предпринимательской деятельности.

Позже его супруга Лидия Муцольгова заявила, что Шабутдинов не признает своей вины. По ее словам, сумма претензий, предъявленных блогеру, составляет 1,9 миллиона рублей. Однако речи об уклонении от уплаты налогов и о мошенничестве якобы не шло.

Таганский районный суд Москвы арестовал блогера. Ему предъявили обвинение по 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Адвокат обвиняемого Никита Апаликов заявил, что за 2022 год Шабутдинов уплатил налоги в размере 40 миллионов рублей, что в 10 раз превышает сумму ущерба.

Блогера Аяза Шабутдинов отправили в СИЗО по решению Таганского суда